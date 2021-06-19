تعرف على موعد ومراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موعد بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) في 4 ديسمبر 2021م والمراحل التي سيتم من خلالها تطبيق الفوترة الإلكترونية.

مراحل الفوترة الإلكترونية:

وتشمل المرحلة الأولى، التي من المقرر أن تبدأ 4 ديسمبر 2021م، وتتضمن الإلزام بإصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية.

بينما المرحلة الثانية تبدأ في 1 يناير 2023م، وتتضمن البدء بعملية الربط والتكامل مع أنظمة الهيئة على مراحل.

مراحل ربط الأنظمة:

وفي وقت سابق، أوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

ودعت الهيئة جميع المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي خدمات أنظمة البيع، إلى الاطلاع على هذا القرار والتعرف على المتطلبات التي يتضمنها؛ للتأكد من استعدادهم قبل بدء تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية (فاتورة) المقرّر في الرابع من ديسمبر من العام الجاري، كما تدعو الهيئة قطاع الأعمال لاستعراض الدليل المُيسَّر لتنفيذ متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة) من خلال الرابط التالي (هنا)

يُذكر أن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) تهدف إلى دعم المكلفين من قطاع الأعمال على الوفاء بواجباتهم، ورفع نسبة الالتزام الضريبي، فضلًا عن دورها في الحدّ من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري.

ضوابط:

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد نشرت في الثامن عشر من مارس الماضي، مسودة الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية،عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، من أجل استطلاع آراء العموم والمهتمين.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة