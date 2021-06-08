تعطل مواقع إنترنت حول العالم بينها مؤسسات إعلامية كبرى

المواطن - متابعة

تعرضت العديد من مواقع الإنترنت في العالم للعطل، بينها وسائل إعلام كبرى صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المواقع التي تعطلت موقع “سي أن أن” وصحيفة “لوموند” الفرنسية و”نيويورك تايمز” وموقع “أمازون”.

تعطل موقع الحكومة البريطانية

كما تعطل الموقع الرسمي للحكومة البريطانية صباح الثلاثاء أيضاً.

وظهرت رسائل تشير إلى عطل في الصفحة على المواقع حوالى الساعة 10,00 ، بالتوقيت العالمي الموحد (غرينتش).

وحدثت الأعطال بشكل متزامن، لكنّ عدداً منها عاد للعمل لاحقاً.

وحتى الآن لم يُعرف سبب العطل الفني الذي أصاب العديد من المواقع الإلكترونية حول العالم.

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