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تعليق العمل في سفارة السعودية ببنغلاديش حتى رفع الحظر الكامل
إثر ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا

تعليق العمل في سفارة السعودية ببنغلاديش حتى رفع الحظر الكامل

2021/06/26
الساعة 4:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تعليق العمل في سفارة السعودية ببنغلاديش حتى رفع الحظر الكامل تأشيرة الدخول لسريلانكا
المواطن - الرياض

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في دكا، أنها ستعلق أعمالها حتى انتهاء حالة الإغلاق الكامل الذي فرضته الحكومة البنغلاديشية في كافة أنحاء البلاد.

إغلاق كامل: 

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم السبت: تود السفارة الإحاطة بأن الحكومة البنغلاديشية أعلنت الإغلاق الكامل في كافة أنحاء البلاد، عدا خدمات الطوارئ اعتباراً من تاريخ 2021/6/28؛ نظراً لارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أخيراً.

وتابعت: سيتم تعليق العمل في السفارة لحين رفع الحظر.


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