تعليق مثير من الصرامي على أزمة توثيق البطولات

المواطن - مروة نبيل

نفى المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، وجود لغط حول ملف توثيق البطولات، مؤكدًا أن البعض يحاول الانتقاص من ألقاب العالمي.

الصرامي يُعلق على أزمة توثيق البطولات:

وأعاد سعود الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نشر تغريدة للإعلامي خلف ملفي والتي كشف من خلالها سبب اللغط الذي أُثير خلال الأيام الماضية بشأن توثيق البطولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلق متحدث النصر السابق على هذه التغريدة قائلًا: “لا يوجد لغط والجهات المرجعية ليست السبب أو طرفًا.. السبب واضح ومعروف إعلام وجمهور ناديك الحريص على انتقاص من قيمة وبطولات النصر”.

واختتم الصرامي تغريدته قائلًا: “لا يوجد نصراوي تحدث عن بطولات ناديك لكن كل هلالي بتحدث عن بطولات النصر محاولات خلط الأوراق ثقافتكم التي زرعتوها أثناء سيطرتكم على الإعلام الرياضي”.

رئيسا الهلال والنصر يُبديان رأيهما في أزمة التوثيق:

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل قد أبدى استياءه من عدم بدء الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل في عملية توثيق البطولات، نافيًا أن تكون جائحة كورونا السبب وراء التأجيل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، ترحيبه بتوثيق الاتحاد السعودي لكرة القدم للبطولات، متمنيًا أن يكون بشكل احترافي وشامل وشفاف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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