تعليق مثير من وليد الفراج على اعتذار الجابر

المواطن - مروة نبيل

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على اعتذار نجم الهلال السابق، سامي الجابر لرئيس مجلس إدارة الزعيم الأسبق، الأمير نواف بن سعد.

وليد الفراج يُعلق على الأزمة:

وقال وليد الفراج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بعد أن تبين أن قصة اختفاء الـ170 مليون غير حقيقية لا زال البعض فاهم غلط ويعتقد أن ما حدث تأكيد لها.. بعض العقول تنك”.

وكتب سامي الجابر في وقت سابق اليوم: “سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه، خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت بأنه يوجد 170 مليونًا لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلًا”.

وتابع نجم نادي الهلال السابق تغريدته قائلًا: “قد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت إساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد، وأعتذر له عن ذلك”.

تفاصيل الأزمة

وكانت قضية الـ170 مليون ريال التي لم تُدقق في الهلال قد أثارت الجدل في الشارع الرياضي السعودي، ما دفع الأمير نواف بن سعد لكشف تفاصيل القضية في تصريحات تلفزيونية.

وأكد أنه قرر مقاضاة الجابر ليس بسبب حديثه عن القضية ولكن بسبب تشويه السمعة، مضيفًا أن الأمر قد يتسبب في تشويه سمعة مجلس إدارة الأمير نواف بن سعد وكل الإدارات السابقة بـ الهلال.

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