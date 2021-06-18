تعليم تبوك يفتتح 6 مراكز للدعم التعليمي الصيفي

المواطن - واس

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك افتتاح ستة مراكز للدعم التعليمي الصيفي “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي” للطلاب في ابتدائية طارق بن زياد، وجعفر الطيار، ومجمع الأمير فهد بن سلطان، وللطالبات في الابتدائية الحادية والأربعين، والمتوسطة الثامنة والعشرين، والابتدائية السادسة في الوجه.

الهدف من المراكز:

وأوضح مدير التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري أن الهدف من هذه المراكز بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز انتمائهم واعتزازهم بدينهم ووطنهم، إلى جانب الإسهام في بناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لمجتمعها.

6 أسابيع:

وبيّن أن مراكز الدعم التعليمي الصيفية ستستمر ستة أسابيع، إلى الرابع من ذي الحجة المقبل، ومن 16 إلى 26 من ذي الحجة، وستركز هذه المراكز على تدريس المعلمين والمعلمات لمواد القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وذلك عن بُعد من خلال الفصول الافتراضية، مع التزام المعلمين والمعلمات بالحضور للمدرسة يومًا واحدًا بالتنسيق مع الإدارة وفق تنظيم يضمن تطبيق الاحترازات الصحية.

ودعا أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم في هذه المراكز، واستثمار أوقات أبنائهم خلال الإجازة الصيفية وتنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم المختلفة.

وتعمل هذه المراكز على قياس المهارات الأساسية للطلاب والطالبات في المواد المستهدفة من خلال عمليات التقويم، حيث تتضمن تقويمًا قبليًّا في الأسبوع الأول من التطبيق، وتقويمًا تكوينيًّا أسبوعيًّا، إضافة إلى التقويم الختامي.

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