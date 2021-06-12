تعّرف على فوائد قشر الليمون لمواجهة الحر والفيروسات

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله، بتناول عصير الليمون لمواجهة حرارة الصيف، إذ يعتبر الليمون من أفضل العصائر التي يمكن تناولها مع ارتفاع الحرارة لتعزيز صحة الجسم والجهاز المناعي والوقاية من الأمراض والفيروسات، وخصوصاً أن هناك فوائد عديدة ليس فقط في عصير الليمون وإنما في قشره الأصفر أيضاً، إذ يحتوي قشر الليمون أيضاً على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها فيتامين C الذي يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من الفيروسات والعدوى، كما يحتوي قشر الليمون على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعمل على علاج الالتهابات وخصوصاً التهابات المفاصل والالتهابات الجلدية والتهابات الحلق.

يعزز صحة الجسم:

وقالت في تصريحات لـ “المواطن “، هناك فوائد عديدة لقشر الليمون إذ يعمل على ضبط مستوى السكر في الدم، كما يعزز صحة الفم ويحميه من الالتهابات ونزيف اللثة، حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من الخصائص التي تحارب الالتهابات وتحمي من الهشاشة والكسر، كما أن احتواء قشر الليمون على نسبة عالية من الألياف يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتسهل حركة الأمعاء.

حرق الدهون المترسبة:

ولفتت إلى أن وضع شرائح الليمون في قارورة المياه وتناوله في فترات النهار يساعد أيضاً في خفض الوزن وذلك لاحتوائه على بعض الخصائص التي تساعد على حرق الدهون المترسبة وإنقاص الوزن، بالإضافة إلى القضاء على دهون الأرداف، والكرش، بجانب تخليص الجسم من السموم، كما أن أن مادة البوليفينول الموجودة في قشر الليمون تساهم في تحفيز الكبد على حرق الدهون ومنع تراكم الدهون في الجسم، وبالتالي منع زيادة الوزن.

يسبب حرقة المعدة :

واختتمت الدكتورة جواهر بالقول: لا أنصح الإكثار من تناول الماء والليمون بشكل مفرط، لأن ذلك يؤذي مينا الأسنان، وقد يتسبب في حرقة المعدة، كما يتسبب بتهيج أغشية الجهاز الهضمي، والأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء وأمراض المعدة فإن عليهم مراعاة هذا الجانب، وبشكل عام ينصح بتناول عصير الليمون مرة واحدة في اليوم، فذلك يكفي لترطيب الجسم ومنحه الحيوية والانتعاش.

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