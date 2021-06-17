تفاصيل الجمعية العمومية الـ26 لـ الاتحاد العربي

المواطن - مروة نبيل

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعها الـ26، اليوم الخميس، في محافظة جدة، وتم تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لمجلس الإدارة لدورة جديدة من 2021 وحتى 2025.

مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الجديد

وتم انتخاب كل من سعود المهندي، هاشم حيدر، عبدالله الجنيبي والدكتور حميد الشيباني أعضاءً في مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قارة آسيا، وانتخاب المهندس هاني أبو ريده، الدكتور وديع الجريء، أحمد ولد يحيى وفوزي لقجع أعضاءً من قارة إفريقيا.

واحتفظت سمر نصار بالعضوية النسائية في المجلس والفريق جبريل الرجوب بالعضوية الدائمة لدولة فلسطين، فيما وافقت الجمعية العمومية في جلستها الأولى على قرار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتعيين محمد روراوه نائب شرفي للرئيس.

محمد بن سلمان يدعم الاتحاد بـ5 ملايين ريال

وقدم الفيصل شكره وتقديره للجمعية العمومية على الثقة، ولمجلس الاتحاد السابق على كافة الجهود التي بذلت من جميع الأعضاء خلال المرحلة الماضية التي ساهمت في تحقيق الكثير من النجاح لبرامج ومسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأعلن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن دعم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بمبلغ خمسة ملايين ريال سعودي سنويًا للاتحاد العربي ولبرامجه.

كما قدم الفيصل نيابةً عن الجمعية العمومية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد على الدعم والاهتمام بالاتحاد العربي لكرة القدم وعلى استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات الاتحاد، وشكر الاتحادات العربية الأعضاء على المساندة الدائمة لأنشطة وبرامج ومسابقات الاتحاد العربي.

أبو ريدة نائبًا أول والسلمي أمينًا عامًا

واعتمد مجلس الاتحاد العربي الجديد في اجتماعه الـ 74 الذي عقد بعد ختام أعمال الجمعية العمومية، تعيين المهندس هاني أبو ريدة نائب أول للرئيس والأستاذ سعود المهندي نائب ثاني للرئيس، وإعادة تسمية الدكتور رجاء الله السلمي أمينًا عامًا للاتحاد.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة