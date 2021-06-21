تفاصيل حوار توني كروس مع رونالدو

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، توني كروس، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو بعد المباراة التي جمعت المنتخبين.

ألمانيا تتجاوز البرتغال:

ولعب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم ضد البرتغال ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، وانتهت المباراة بتحقيق الماكينات الألمانية لفوز هام برباعية مقابل هدفين.

ويحتل منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات “يورو 2020” برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع البرتغال صاحبة المركز الثالث، فيما يتصدر المنتخب الفرنسي الترتيب برصيد 4 نقاط.

توني كروس يكشف تفاصيل حواره مع رونالدو:

وقال توني كروس خلال تصريحاته لموقع “فوتبول إيطاليا”: “لقد لعبت مع رونالدو لمدة 4 مواسم، لا أبالغ عندما أقول إنني حققت أكبر النجاحات معه وأشكره على ذلك”.

وأضاف: “كنا بجوار بعضنا في غرفة خلع الملابس طوال تلك الفترة وكنت سعيدًا برؤيته، لم نر بعضنا البعض منذ فترة طويلة، ريال مدريد لم يلعب ضد يوفنتوس”.

واختتم كروس تصريحاته قائلًا: “تحدثنا بإيجاز عن المباراة واللقاءات القادمة، أتمنى لهم كل التوفيق، وأتمنى أن يتأهلوا للدور التالي ونحن أيضًا، لقد سألته أيضًا كيف تناسبه إيطاليا، لأنه قضى 3 سنوات هناك”.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة