تفاصيل عرض النصر والاتحاد لنجم بشكتاش

المواطن - مروة نبيل

أبدى النصر والاتحاد اهتمامهما بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي، أبو بكر فينسنت لتدعيم صفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

النصر والاتحاد مهتمان بضم فينسنت

وأشارت تقارير صحافية خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن ناديي النصر والاتحاد يتنافسان على ضم فينسنت، خاصة أن عقده مع بشكتاش التركي ينتهي شهر يوليو المقبل، ما يسهل من عملية التفاوض معه.

ويسعى نادي بشكتاش التركي لاستمرار المهاجم الكاميروني أبو بكر فينسنت في صفوفه الموسم المقبل، ما دفعه لتقديم عرض كبير لتجديد عقده، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تفاصيل العروض السعودية لنجم بشكتاش

وتلقى أبو بكر فينسنت عرضًا رسميًا من وسيط سعودي لينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعقد يمتد لمدة 3 سنوات براتب 3.2 مليون يورو في الموسم الواحد، وذلك وفقًا لموقع “جول”.

وأضاف المصدر أن إدارة نادي النصر أرسلت عرضًا مباشرةً لوكيل اللاعب الكاميروني بعقد لمدة عامين فقط، إلا أن قيمة الراتب السنوي تصل إلى 3.8 مليون يورو، وهو ما يتخطى عرض الاتحاد.

وكان نادي النصر قد نجح في التعاقد مع أندرسون تاليسكا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، ويسعى لمواصلة صفقاته القوية، فيما تطمح إدارة الاتحاد ضم لاعبين مميزين لتحقيق بداية قوية.

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