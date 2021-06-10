تفاصيل فضيحة سرقة وثائق إيرانية نووية

المواطن- متابعة

كشف الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، اليوم الخميس، سرًا عن فضيحة سرقة وثائق سرية تابعة لوكالة الفضاء الإيرانية.

وبحسب وكالة سبوتنيك، فقد أكد على أن عملاء تابعين لإسرائيل ساعدوا في سرقة بعض المستندات الخاصة بوكالة الفضاء الإيرانية، متابعًا أن تلك الواقعة جرت قبل عدة أشهر.

وأكد نجاد في حوار مع الموقع الإلكتروني إرم نيوز على أن الجهات الرسمية في بلاده ما تزال تتكتم على فضيحة سرقة الوثائق الإيرانية حتى الآن، وأنه ينتظر الإجابة من السلطات الإيرانية.

وكان الموقع الإلكتروني إيران إنترناشيونال عربي، قد نشر في الثالث من الشهر الجاري، أن محمود أحمدي نجاد قد أكد أن سقف وكالة الفضاء الإيرانية تم ثقبه، وسرقة وثائق الدولة.

المؤسسات الأمنية في إيران ضعيفة

وأوضح الرئيس الإيراني الأسبق أن هذه السرقة ليست الأولى من نوعها التي تنجح فيها إسرائيل في اختراق مشروعات إيرانية، بدعوى أن المؤسسات الأمنية في بلاده ضعيفة ولم تقم بواجبها بالشكل المطلوب.

مشروع التسلح النووي الإيراني

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد كشف في أبريل 2018، عن أرشيف مشروع التسلح النووي الإيراني، مدعيا أن الموساد الإسرائيلي حصل عليه عبر عملية معقدة، وهو ما نفته طهران، آنذاك.

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