تقنية جازان تعلن فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم الصباحي والمسائي

المواطن - جازان

أعلنت الكلية التقنية بجازان فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس والدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1443 هـ وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

فترة القبول

وأوضح عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي، أن فترة القبول ستبدأ إلكترونياً في تمام الساعة 12.00م اليوم، وتستمر عشرة أيام على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة (هنا الرابط) ، مفيدًا أن إجراءات القبول النهائية ستتم من يوم 27 ذو القعدة إلى 26 ذو الحجة لبرنامج البكالوريوس، و إنهاء إجراءات القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية من 26 الحجة إلى 18 محرم القادم، فيما سيتم إنهاء إجراءات القبول لبرنامج الدبلوم للبنين و البنات وبرنامج المعاهد الصناعية و العمارة والتشييد الثانوية في الفترة من 16 ذو الحجة إلى 18 محرم القادم، وذلك وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة، ويمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول.

التخصصات المتاحة

وبين أن التخصصات المتاحة بالكلية تشمل: ( التقنية الإدارية، والمحاسبة، والحاسب الآلي، والكهرباء، والتبريد والتكييف، والنجارة، والأغذية والمراقبة الصحية، و الاتصالات، والمحركات والمركبات، و التقنية المدنية والمعمارية، الميكانيكا واللحام، الإلكترونيات، الأمن والسلامة، السياحة والفندقة، تقنية الطباعة، التدريب التقني للبنات ) .

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