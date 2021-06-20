تقنية نجران تستقبل طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

المواطن - نجران

بدأت الكلية التقنية بنجران اليوم، استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443هـ، ويستمر 10 أيام ، وذلك عبر موقع بوابة القبول الموحد (https:/ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate).

إجراءات القبول

وأوضح عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري، أن إجراءات الفرز للقبول على أساس النسبة الموزونة 60٪ على معدل مؤهل الدبلوم و30٪ اختبار اللغة الإنجليزية و10٪ حداثة المؤهل وتتناقص النسبة 2 % عن كل سنة سابقة للتخرج.

التخصصات المتاحة

وأشار الصقري إلى أن التخصصات المتاحة هي ( تخصص الإدارة العامة، وهندسة الحاسب “برمجيات”، وقوى وآلات كهربائية، ودعم نظم الشبكات والأمن السيبراني، مبيناً أن من ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصصات المتاحة ) .

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