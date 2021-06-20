تقني القصيم يفتح باب القبول والتسجيل غدًا

المواطن - واس

تفتح الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم غدا , بوابة القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443هـ إلكترونياً ، لخريجي دبلوم الكليات التقنية، ودبلوم كلية الاتصالات، والدبلوم التقني من خارج المملكة ودبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية والدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم ، بالإضافة إلى الدبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة ودبلوم التخصصات الصحية ودبلوم كلية المجتمع ودبلوم معاهد التدريب الأهلي ودبلوم كليات التميز.

فترة التسجيل في تقني القصيم

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن أن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس في الفترة الصباحية والمسائية للبنين متاحة حتى تاريخ 20 / 11 / 1442هـ في الكلية التقنية ببريدة، في تخصص دعم أنظمة الشبكات وتخصص والبرمجيات وتخصص قوى وآلات كهربائية وتخصص الإدارة العامة وتخصص المحاسبة وتخصص تقنية ميكانيكا السيارات ، مشيرا إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط .

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