تلفزيون كوريا الشمالية: نحافة الزعيم تسببت في قهر المواطنين !

المواطن- متابعة

قال التلفزيون الحكومي في كوريا الشمالية إن نحافة الزعيم كيم جونغ أون تسببت في قهر المواطنين، حيث نقلت عن مواطن قوله إن الكوريين الشماليين انهاروا بالبكاء بسبب رؤية زعيمهم، وقد نحف جسمه بشكل كبير.

تعليقات نادرة حول صحة الزعيم

وعلّقت وكالة أنباء بلومبيرغ قائلة إن ما جرى سمح بنشر تعليقات نادرة حول صحة الزعيم الكوري الشمالي، ورأت أن ذلك يمكن أن يساعد أيضًا في توفير الدعم له، في وقت يسعى فيه إلى إنعاش اقتصاد بلاده المتعثر.

وقال مواطن من العاصمة بيونغ يانغ للتلفزيون المركزي الكوري: شعر الناس بالحزن الشديد عندما رأوا الرفيق الجنرال نحيفًا، لقد انهمرت دموع الجميع بشكل تلقائي.

وعلّقت وكالة بلومبيرغ قائلة إن أجهزة الدعاية في كوريا الشمالية من خلال السماح بالتعليق على وزن كيم، تناولت موضوعًا جليًا لكل من يراقب الزعيم، وهي دعّمت موضوعًا مألوفًا في صناعة الأساطير لقادة النظام، الذين يتم تصويرهم في الغالب على أنهم يركزون على الناس إلى درجة أنهم يخاطرون برفاهيتهم.

وقال خبير في شؤون كوريا الشمالية بهذا الشأن: من الصعب تحديد سبب فقدان كيم للوزن، أو ماهية ظروفه الصحية، لكن في الوقت الحالي يستخدمون الأمر لأغراض دعائية، وتحديدًا لتسليط الضوء على عمله الشاق وتضحياته لتحسين مستويات معيشة المواطنين.

تدهور الوضع الغذائي في كوريا الشمالية

وكان كيم جونغ أون، 37 عامًا، قد ظهر، بعد أن تغيب معظم شهر مايو، وقد نحف جسمه بشكل كبير، وفي سابقة نادرة، حذر كيم في إحدى المناسبات التي ظهر فيها من أن الوضع الغذائي في البلاد يزداد توترًا.

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