تمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي حتى 6 ذو القعدة

المواطن - الرياض

وجه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على إجراءات النقل الداخلي والخارجي؛ حتى الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 6 ذو القعدة 1442هـ.

وقالت المتحدث باسم وزارة التعليم العام ابتسام الشهري إن ذلك يأتي بهدف إتاحة الفرصة لمن لم يتمكنوا من إدخال رغباتهم.

آليات حركة النقل:

وتتميّز آليات إجراءات النقل هذا العام بتنفيذها على نظام فارس، وتزامن طلب النقل الداخلي مع النقل الخارجي، إلى جانب عدم الحاجة لتحديث البيانات وإنما تأكيدها فقط من طالبي النقل، واعتماد الإقرار الإلكتروني وعدم الحاجة لطباعة استمارة النقل، كذلك ربط إجراءات النقل وكافة عملياته في نظام واحد.

نتيجة إجراءات النقل:

وأكدت وزارة التعليم أن طلب النقل لشاغل الوظيفة التعليمية ينتهي بإعلان نتيجة إجراءات النقل لهذا العام، مشيرةً إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح تجاه مَنْ يخالف ضوابط وسياسات أمن المعلومات وتجاوز الصلاحيات، وفي حال وجود بيانات غير صحيحة؛ فللوزارة الحق في إلغاء عملية النقل، مبينةً أنه إذا تم إلغاء نقل شاغل الوظيفة التعليمية بعد تنفيذ الإجراءات لأي سبب فلا يلزم نقل الذي يليه في الترتيب حرصًا على استقرار العملية التعليمية.

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