تنازل الاتحاد قد يحسم صفقة أبو بكر لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن تنازل نادي الاتحاد عن التفاوض لضم اللاعب الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم بيشكتاش التركي قد يحسم الصفقة لمصلحة نادي النصر.

الاتحاد يتراجع

وكان أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة العميد، أكد على أن ناديه لم يتفاوض رسميًا مع اللاعب الكاميروني أبو بكر صاحب الـ29 سنة لضمه لصفوف العميد بالميركاتو الصيفي، مشيرًا إلى أن الأولوية بالنسبة له هي سداد ديون النادي ودفع رواتب اللاعبين بالفريق الأول لديه.

وذكرت تقارير إعلامية أن ناديي النصر والاتحاد اهتما بضم أبو بكر كونه في خلاف حاليًا مع نادي بيشكتاش التركي ولن يُمدد عقده مع الفريق بالموسم المقبل.

الطريق ممهد لـ النصر

تنازل العميد عن صفقة المهاجم الكاميروني، قد يُسهل من مهمة النصر لضم اللاعب، حيث تبدو الأمور المالية للعالمي أفضل بالفترة الحالية عن الأمور المالية في العميد.

جدير بالذكر أن رحيل رائد الغامدي عن النصر، وتراجع مستوى المغربي حمدالله في موسم 2020/2021، دفع العالمي للتفكير في ضم الكاميروني أبو بكر المتوج بـ كأس الأمم الإفريقية عام 2017 مع منتخب بلاده، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب مصر.

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