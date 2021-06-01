تنفيذ حكم الشرع بحق مواطن قتل آخر بطعنات سكين بالقطيف

المواطن - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

جريمة قتل بطعنات سكين

أقدم / حسن بن أحمد بن علي آل سليمان على قتل / سعود بن فيصل بن علي آل درويش ـ سعوديي الجنسية ـ وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

تنفيذ حكم القتل قصاصاً

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / حسن بن أحمد بن علي آل سليمان اليوم الثلاثاء 20 / 10 / 1442هـ بسجن القطيف بالمنطقة الشرقية .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن, وتحقيق العدل, وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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