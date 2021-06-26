تنويه من السفارة لدى موسكو بشأن دخول المطاعم والمقاهي

المواطن - الرياض

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى روسيا الاتحادية، أنه لن يُسمح بالدخول لمطاعم ومقاهي موسكو إلا للمحصنين أو المتعافين اعتبارًا من تاريخ 28 يونيو.

مطاعم ومقاهي موسكو:

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “تود سفارة المملكة في موسكو التنبيه بأنه اعتبارًا من تاريخ 28 يونيو لن يُسمح بالدخول لمطاعم ومقاهي موسكو إلا للمحصنين أو المتعافين الذين مضى على إصابتهم أقل من 6 أشهر أو اختبار سلبي (PCR) لا يزيد عن 3 أيام”.

وأوضحت السفارة أنه يتم إبراز ذلك برمز (QR)، والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع الخدمات لحكومة موسكو.

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