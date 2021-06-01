تهديدات بالسلاح واشتباكات بالأيدي بين نواب البرلمان الإفريقي

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أظهر مقطع فيديو متداول اندلاع اشتباكات بين نواب في البرلمان الإفريقي بشأن انتخاب رئاسة البرلمان وصلت إلى اشتباك بالأيدي، وذلك بعد تهديد أحد النواب للآخر بالقتل.

"مسلحون في القاعة".. اشتباكات عنيفة بين النواب تحت قبة البرلمان الإفريقي#شاهد_سكاي pic.twitter.com/jwYGDxfLTZ — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) June 1, 2021

مسلحون تحت قبة البرلمان الإفريقي:

وتبين من الفيديو المتداول نشوب العديد من المشاجرات في قاعة الاجتماع بمدينة ميدراند في جنوب إفريقيا، إثر الخلاف حول عملية انتخاب رئيس جديد للهيئة التشريعية للاتحاد الإفريقي.

وبحسب الفيديو، تحول الأمر لفوضى عارمة وتهديدات السلاح بين النواب، الأمر الذي أدى إلى تعليق انتخابات البرلمان الإفريقي، بحسب سكاي نيوز عربية.

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