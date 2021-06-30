توجيه بمضاعفة جهود تلطيف الأجواء في ساحات الحرمين الشريفين

المواطن - مكة المكرمة

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمضاعفة جهود تلطيف الأجواء في ساحات الحرمين الشريفين من خلال تكثيف عمل مراوح الرذاذ.

ارتفاع درجات الحرارة:

وأضاف السديس أنه نظر لارتفاع درجات الحرارة فقد تعين مضاعفة الجهود وتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية بالمسجد الحرام لخدمة قاصديه، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.

أفضل الخدمات:

وفي الختام شدد الشيخ السديس على تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية سعياً لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي بيت الله الحرام.

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