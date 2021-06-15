توضيح من أمانة حائل بشأن واقعة أحد الباعة المتجولين

المواطن - حائل

علقت أمانة منطقة حائل، على مقطع الفيديو المتداول، والذي ظهر فيه أحد الباعة المتجولين، يشكو منعه من الوقوف والبيع بأحد الطرق.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أنه قد سبق وتم تخصيص 10 مواقع مجهزة بالخدمات للباعة الجائلين بمدينة حائل، والتي تم تحديدها من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة إمارة المنطقة في مواقع متفرقة بالمدينة.

تنظيم عملية البيع

وأضافت أمانة حائل أن ذلك يأتي لتنظيم عمليات البيع وتغطيتها بالجولات الرقابية وللتحقق من مطابقة المعروض من منتجات للاشتراطات الصحية.

منتجات مجهولة المصدر

وأشارت إلى أن بعض ما يعرضه الباعة المتجولون هي منتجات مجهولة المصدر أو لا تصلح للاستهلاك الآدمي بسبب التلف، أو احتوائها مواد كيميائية تزيد على الحد المسموح به، مؤكدة حرصها على سلامة ما يتم عرضه من قبل الباعة المتجولين، خاصة في ظل جائحة “كورونا”.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو، لمواطن من ذوي الإعاقة، ناشد فيه أمير حائل بالسماح له بالبيع على الطريق، بعدما منعته البلدية من الوقوف والبيع في أماكن غير مرخص بالبيع فيها.

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