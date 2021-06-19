توضيح مهم من الصحة حول موعد الجرعة الثانية

المواطن - الرياض

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للفئات ذات الأولوية وأن التوسع بها يتم وفق خطة محددة.

وقال العبدالعالي: ولله الحمد تم إعطاء اللقاح لأكثر من (15) مليون شخصٍ بالمجتمع حتى الآن، ومستمرون بالجرعة الثانية للفئة العمرية (60) عاماً وأكثر، وسيكون الإعلان عن موعد الجرعة الثانية حسب التقدم بتغطية المجتمع، ووفق فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات من خلال حسابات وزارة الصحة أو المؤتمر الصحفي.

موعد الجرعة الثانية

وفي وقت سابق قال متحدث الصحة إنه تم تأجيل الجرعة الثانية من اللقاح لنحقق هدفًا رئيسيًا وهو إعطاء أكبر قدر من أفراد المجتمع جرعة واحدة من اللقاحات وبالتالي يصل المجتمع إلى مستويات مناعة أفضل وبشكل أسرع.

عدد الجرعات المعطاة

وكشفت وزارة الصحة أمس عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 15 مليونًا و355 ألفًا و544 جرعة عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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