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توقعات الأرصاد لـ طقس اليوم: سحب رعدية وغبار
رياح وأتربة على سواحل مكة المكرمة والمدينة المنورة

توقعات الأرصاد لـ طقس اليوم: سحب رعدية وغبار

2021/06/21
الساعة 2:06 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقعات الأرصاد لـ طقس اليوم: سحب رعدية وغبار
المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين.

طقس اليوم: 

وتوقع مركز الأرصاد تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة، الاثنين، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

ولفت المركز إلى أن سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تتأثر بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

عوالق ترابية: 

وتوقع الأرصاد تأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.


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