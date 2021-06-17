توقعات بأجواء حارة نهاراً ورياح وأتربة على الساحل الغربي

المواطن - الرياض

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس اليوم الخميس، أجواء حارة نهارًا تميل للحرارة في أول الليل وتصبح معتدلة في آخره.

رياح:

وأضاف الحصيني في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أن هناك نشاطاً للرياح يكون من متوسط إلى قوي على المنطقة الشرقية والخليج وطريق الرياض، موضحًا أن الرياح على الشرقية تكون مثيرة للأتربة فيما تكون متوسطة على الساحل الغربي.

كما توقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة.

طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، مكة المكرمة المدينة المنورة).

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