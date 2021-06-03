توقعات بأجواء حارة نهارًا معتدلة ليلًا على معظم المناطق

المواطن - الرياض

كشف خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الخميس.

طقس اليوم:

وتوقع الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، أن يشهد طقس اليوم أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة وجنوب حائل، وأن تكون هناك أجواء من حارة لحارة جدًا نهارًا، وتميل للاعتدال ليلًا على معظم مناطق المملكة والخليج عدا المرتفعات الجبلية.

وتابع خبير الطقس والمناخ أن هناك توقعات بهبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والسواحل الشمالية والوسطى من البحر الأحمر.

توقعات الأرصاد:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئياً ورياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق ( الشرقية، الرياض، نجران).

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