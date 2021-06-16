‎الرئيسية
جديد الأخبار
توقعات بأمطار رعدية وغبار على 5 مناطق اليوم
الحالة مصحوبة برياح نشطة

توقعات بأمطار رعدية وغبار على 5 مناطق اليوم

2021/06/16
الساعة 9:01 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
توقعات بأمطار رعدية وغبار على 5 مناطق اليوم
المواطن - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

أتربة وغبار: 

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.

حركة الرياح: 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 45-18 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



مقالات ذات صلة



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

السعودية تستقبل الغبيرة ورياحاً مثيرة للأتربة لمدة 60 يوماً

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، بعض السمات