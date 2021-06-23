توقعات باستمرار شدة الحرارة اليوم ومكة تسجل 46 مئوية

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار شدة الحرارة على أجزاء من مناطق المنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث يعود تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

درجات الحرارة:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة في مناطق المملكة فتسجل منطقة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية، فيما تسجل السودة 15 درجة مئوية.

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