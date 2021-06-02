توقعات برياح شمالية حارة على الشرقية قد تثير بعض الغبار

المواطن - الشرقية

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، أن تنشط الرياح الشمالية الحارة على المنطقة الشرقية وقد تثير بعض الغبار.

وتابع المسند في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تكون الرياح شرقية حارة ونشطة وقد تثير بعض الغبار على طول شرق جبال السروات، وتكون شمالية غربية رطبة وحارة ونشطة على طول الساحل الشمالي الغربي.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئياً على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل) ورياح سطحية نشطة على منطقتي الشرقية والرياض.

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