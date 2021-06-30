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توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم
هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح

توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم

2021/06/30
الساعة 8:45 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم
المواطن - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

حركة الرياح: 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.


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