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توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم
حفر الباطن تسجل 49 درجة مئوية

توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم

2021/06/28
الساعة 1:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم
المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين.

أمطار ورياح: 

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، وعسير والباحة، كما تمتد الحالة إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

درجات الحرارة اليوم: 

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم فتسجل حفر الباطن 49 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل السودة 14 درجة كأقل درجة حرارة.


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