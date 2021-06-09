توقعات بطقس غير مستقر اليوم والأرصاد تعلن التفاصيل

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

سحب رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة، وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة وكذلك الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وكذلك توقع المركز تأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة فمن المتوقع أن تسجل المدينة المنورة 46 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل السودة 13 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.

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