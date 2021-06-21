توقعات بوصول برميل النفط إلى 100 دولار

المواطن- متابعة

توقع بنك الاستثمار الأمريكي بنك أوف أمريكا أن يرتفع سعر برميل مزيج برنت إلى مستوى 100 دولار بحلول العام 2022.

أسباب ارتفاع أسعار النفط

وعن الأسباب التي ستدفع إلى نمو أسعار النفط بهذه السرعة، أشار البنك الأمريكي إلى الطلب المؤجل بعد إجراءات الإغلاق التي تم فرضها بسبب أزمة كورونا، وزيادة الطلب على الوقود بسبب زيادة مسافات السفر.

كذلك رفع محللو بنك أوف أمريكا توقعاتهم للأسعار للعام 2021 من 60 دولارًا إلى 68 دولارًا للبرميل، وسط انتعاش في الطلب مدفوعًا بعملية التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك بفضل انتعاش الطلب على الذهب الأسود وتخفيضات قياسية في الإنتاج من قبل المنتجين في إطار اتفاق أوبك+.

أسعار النفط اليوم

وتأتي تلك التوقعات في وقت يتزامن مع صعود خام برنت اليوم بنسبة 1.2% إلى مستوى 74.20 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 73.32 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 73.32 دولار.

وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوى 72.39 دولار، من مستوى الافتتاح عند 71.41 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 71.41 دولار.

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