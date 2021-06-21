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توقعات بوصول برميل النفط إلى 100 دولار
في فترة لا تتجاوز 6 أشهر 

توقعات بوصول برميل النفط إلى 100 دولار

2021/06/21
الساعة 2:31 مساءً
- ‎فياقتصاد, العالم, حصاد اليوم
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توقعات بوصول برميل النفط إلى 100 دولار
المواطن- متابعة

توقع بنك الاستثمار الأمريكي بنك أوف أمريكا أن يرتفع سعر برميل مزيج برنت إلى مستوى 100 دولار بحلول العام 2022.

توقعات بوصول برميل النفط إلى 100 دولار

أسباب ارتفاع أسعار النفط

وعن الأسباب التي ستدفع إلى نمو أسعار النفط بهذه السرعة، أشار البنك الأمريكي إلى الطلب المؤجل بعد إجراءات الإغلاق التي تم فرضها بسبب أزمة كورونا، وزيادة الطلب على الوقود بسبب زيادة مسافات السفر.

كذلك رفع محللو بنك أوف أمريكا توقعاتهم للأسعار للعام 2021 من 60 دولارًا إلى 68 دولارًا للبرميل، وسط انتعاش في الطلب مدفوعًا بعملية التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك بفضل انتعاش الطلب على الذهب الأسود وتخفيضات قياسية في الإنتاج من قبل المنتجين في إطار اتفاق أوبك+.

توقعات بوصول برميل النفط إلى 100 دولار

أسعار النفط اليوم

وتأتي تلك التوقعات في وقت يتزامن مع صعود خام برنت اليوم بنسبة 1.2% إلى مستوى 74.20 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 73.32 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 73.32 دولار.

وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوى 72.39 دولار، من مستوى الافتتاح عند 71.41 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 71.41 دولار.

توقعات بوصول برميل النفط إلى 100 دولار


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