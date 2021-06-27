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توقيف 64 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة

توقيف 64 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

2021/06/27
الساعة 1:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقيف 64 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
المواطن - واس

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (64) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (13) مواطنًا و(51) مقيمًا، من الجنسيات السودانية والباكستانية والبنجلادشية والهندية واليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (1666) رأسًا من الإبل و(2636) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

توقيف 64 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي - المواطن


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