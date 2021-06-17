تونس بلا خبز لمدة 3 أيام

المواطن- متابعة

دخلت الغرفة الوطنية للمخابز في تونس، في إضراب عام لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم الخميس في كامل البلاد؛ وذلك احتجاجًا على رفض السلطة المعنية الاستجابة لمطالب المهنيين في القطاع.

مطالب المهنيين في القطاع

ومطالب المهنيين في هذا القطاع متمثلة بالأساس في صرف مستحقاتهم لدى الدولة وتطبيق القانون المنظم لهذا النشاط، وفق ما أكده رئيس الغرفة محمد بوعنان لموقع موزاييك أف إم.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، أبدت الغرفة الوطنية للمخابز تمسكها بإلغاء المرسوم الصادر سنة 2020 والمتعلقة بالاحتكار وبالمواد المدعمة والتقيد بالقانون عدد 36 لسنة 2015 للمنافسة والأسعار.

وأشارت برقية الإضراب إلى تمسك الغرفة بالقرار الوزاري الصادر في 13 نوفمبر والمتعلق بالحد من تفشي المخابز غير المصنفة.

الأوضاع الاقتصادية والصحية في تونس

ومن جهة أخرى، فإن تونس تعاني من تدهور القطاع الصحي وذلك تحت وطأة زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا والتي وصلت إلى 374,312 حالة، كما أن ذلك كان له أثرًا كبيرًا على الأوضاع الاقتصادية في البلد أيضًا.

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