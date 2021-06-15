تويتر يضيف إعدادًا للغة العربية بالصيغة المؤنثة

المواطن- متابعة

قالت منصة تويتر إنه سيتم إطلاق إعدادات جديدة تسمح للمغردين باختيار العربية المؤنثة، كلغة للتخاطب، ذلك أنه في بعض اللغات، كما هو الحال في لغة الضاد، يمكن أن تكون الكلمات مؤنثة أو مذكرة.

ومن هنا توفر منصة تويتر للأشخاص خياراً في تحديد كيفية مخاطبتهم.

وستتم مخاطبة الأشخاص الذين يختارون العربية المؤنثة والتعامل معهم بصيغة المؤنث، فمثلا، ستظهر كلمة غرّدي بدلاً من غرّد والموجودة في خيار العربية الافتراضية التي تخاطب الرجال، وسيظهر خيار استكشفي بدلاً من استكشف.

كيفية التبديل للغة العربية المؤنثة في تويتر

وبحسب موقع رويترز، قالت رئيسة قسم الاتصالات في شركة تويتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رشا فواخيري: اليوم أطلقنا إعدادا جديدا للغة العربية بالصيغة المؤنثة، أي بالعربية المؤنثة على تويتر دوت كوم.

وأضافت أنه بات ممكناً بكل سهولة لأي امرأة في أي مكان بالعالم تسجيل الدخول على المنصة والذهاب للإعدادات والخصوصية ثم تحدّث اللغات وتختار العربية المؤنثة للغة العرض.

وتابعت: بعد تفعيل هذا الإعداد ستظهر الكلمات والنصوص على الموقع بالصيغة المؤنثة.

وقالت فواخيري إن الشركة تعكف على مشروعات أخرى تتعلق بسبل مخاطبة مغرديها، ولديها خطط لإضافة ضمائر على لغة الملفات الشخصية يختار من بينها المستخدمون الكيفية التي يرغبون في مخاطبتهم بها.

وتهدف الشركة بذلك إلى إعادة تشكيل الطريقة التي يتم بها توجيه الخطاب إلى المرأة العربية.

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