تويتر يعلق حساب رئيس نيجيريا محمد بخاري

المواطن- متابعة

علقت منصة تويتر للتدوينات القصيرة، حساب رئيس نيجيريا محمد بخاري، لمدة 12 ساعة، على إثر تغريدة له انتهكت معايير موقع التواصل الاجتماعي الأمريكية.

وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري قد غرد قائلًا: كنا في الميدان لثلاثين شهرًا، وخضنا الحرب، وسنعاملهم باللغة التي يفهمونها.

وبرر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ذلك بقوله في بيان إن التغريدة تشير إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1967 و1970؛ بسبب انفصال منطقة بيافرا في أقصى جنوب شرقي نيجيريا، وهو الصراع الذي راح ضحيته مليون قتيل.

ولفت بيان تويتر إلى أن التغريدة تخالف سياسته المتعلقة بالموقع، مما دفعه لتعليق الحساب لمدة 12 ساعة.

نيجيريا مستاءة من خطوة تويتر

ورفض وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، الخطوة التي اتخذها تويتر، مؤكدا أنه من حق الرئيس بخاري التام التعبير عن استيائه من العنف من منظمة محظورة.

اشتباكات وتمرد

وتشتبك قوات الأمن بالفعل مع عصابات إجرامية تنفذ أعمال خطف جماعية طلبا لفدى في شمال غرب البلاد، كما تواجه تمردا منذ عقد في شمال شرق البلاد وأعمال قرصنة في خليج غينيا قبالة الساحل الجنوبي لنيجيريا.

وفي الشهور الماضية أُحرقت مراكز انتخابية ومراكز شرطة في أنحاء جنوب شرق البلاد، حيث نفذت العصابات الإجرامية سلسلة من أعمال قتل رجال الشرطة مما دفع السلطات لشن حملة أمنية هناك في مايو.

وألقت السلطات النيجيرية مسؤولية هذه الهجمات على جماعة انفصالية محظورة هي جماعة شعب بيافرا الأصلي، لكن الجماعة نفت مرارًا أي دور لها.

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