ثاني لاعب متوقع رحيله بعد لوكاس ليما

المواطن - محمد سمعه

يعمل المدرب الألباني بيسنك هاسي المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بـ الأهلي على غربلة الفريق الأول، وذلك للتعاقد مع أقوى الصفقات التي تُفيد الفريق بالموسم المقبل.

المستحقات المالية تُهدد بقاء ميتريتا

وبعد رحيل البرازيلي لوكاس ليما عن صفوف الفريق بعد توقيع مخالصة مالية معه، من المتوقع رحيل اللاعب الروماني ألكسندرو ميتريتا عن صفوف الراقي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وفي مايو الماضي، ذكر الإعلامي وليد سعيد المقرب من الراقي عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب ميتريا طلب فسخ العقد مع الراقي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية بالفترة الأخيرة.

لوكاس ليما رحل بسبب الانتقادات

وكان ليما تعرض لانتقادات قوية بالموسم الماضي، بسبب هبوط مستواه الفني كما عانى الراقي كثيرًا على الناحية الدفاعية، مما تسبب في تواجد الفريق بالمركز الثامن في دوري المحترفين بالموسم المنصرم.

يذكر أن ليما كان انضم إلى الأهلي في عام 2019 قادمًا من نادي نانت الفرنسي، كما سبق له اللعب في أندية بوتافوجو وإنترناسيونال وبارانا في البرازيل.

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