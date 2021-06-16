ثلاثي الهلال يدعمون الأخضر في أولمبياد 2020

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، سعد الشهري، قبل قليل، عن قائمة الأخضر في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ثلاثي الهلال في الأولمبياد

وضمت قائمة الأخضر 24 لاعبًا، بينهم ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، ياسر الشهراني وسالم الدوسري، حيث تسمح لوائح الأولمبياد بضم 3 لاعبين فوق السن القانوني والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ويقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض، خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 14 يوليو، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها أواخر الشهر المقبل.

قائمة الأخضر في أولمبياد طوكيو

وجاءت قائمة الأخضر كالتالي؛ أمين بخاري، محمد الربيعي، زيد البواردي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبدالإله العمري، خالد الدبيش، سعود عبدالحميد، عبدالله حسون، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، ناصر العمران، علي الحسن وسلمان الفرج.

كما يتواجد في قائمة المنتخب السعودي بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020 كل من؛ مختار علي، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن الخليف، تركي العمار، خالد الغنام، أيمن يحيى، سالم الدوسري، عبدالرحمن اليامي وعبدالله الحمدان.

وينتظر الأخضر مباريات نارية في أولمبياد طوكيو، حيث تواجد في المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات البرازيل، ألمانيا وكوت ديفوار، ويمكن الاطلاع على مواعيد المواجهات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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