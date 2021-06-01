جارديم مدربًا لنادي الهلال رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

👋🏼 إلى الرياض.. إلى الهلااااااال 🤩💙 pic.twitter.com/BugZKE6GRM — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 1, 2021

جارديم يقود الهلال:

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أعلن من خلاله التعاقد مع المدرب البرتغالي، حيث ظهر جارديم، وقال: “أهلًا بالجميع أنا قادم إلى الرياض للهلال أراكم قريبًا”.

ولم يتولَّ جارديم صاحب الـ46 عامًا أي ناد منذ إقالته من تدريب فريق موناكو الفرنسي في ديسمبر 2019، ويملك خبرة كبيرة حيث سبق ودرب الثنائي البرتغالي براغا وسبورتنج لشبونة، وأولمبياكوس اليوناني.

وكانت الإدارة الهلالية قد تعاقدت مع المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت لنهاية الموسم الرياضي الحالي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم بطلًا لدوري المحترفين:

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، قبل جولة على نهايته، وأنهى البطولة برصيد 61 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقمًا استثنائيًّا في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها موسم 2008/ 2009، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر







شارك الخبر