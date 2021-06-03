جارديم يحسم مصير أجانب الهلال

المواطن - مروة نبيل

يحسم المدير الفني الجديد، البرتغالي ليوناردو جارديم مصير اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

جارديم يحدد مصير الأجانب

وكان نادي الهلال قد أعلن مؤخرًا، عن تعاقده مع جارديم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوكلت إدارة نادي الهلال ملف اللاعبين الأجانب، وهم؛ بافيتيمبي غوميز، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو، جوستافو كويلار، جانغ هيون سو ولوسيانو فييتو، إلى الجهاز الفني الجديد الذي سيحضر إلى الرياض نهاية شهر يونيو الحالي.

ومن المقرر أن يطلع جارديم على التقارير الفنية التي وضعها الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي خوسيه مورايس، من أجل اختيار الأسماء التي ستبقى والتي ستغادر صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي، وذلك وفقًا لصحيفة “الرياض”.

وتشير المصادر إلى أن فييتو سيرحل، فيما تقرر بقاء غوميز وجيوفينكو كون عقدهما تبقى فيه موسم واحد، وربما يتم البحث عن حارس أجنبي للموسم المقبل، بجانب صفقة المالي موسى ماريغا التي تم حسمها رسميًا خلال الفترة الماضية.

الزعيم بطلًا لدوري المحترفين

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، قبل جولة على نهايته، وأنهى البطولة برصيد 61 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقمًا استثنائيًّا في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها موسم 2008/ 2009، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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