جامعة الجوف تعلن مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم

المواطن - الجوف

أعلنت جامعة الجوف موعد فتح التقديم للقبول في مرحلة البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1443هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية ابتداء من الاثنين 25/ 11/ 1442هـ الموافق 5/ 07/ 2021م، ويستمر فتح بوابة التقديم حتى السبت 30/ 11/ 1442هـ الموافق 10/ 07/ 2021م.

موعد إعلان نتائج المرشحين:

وحددت عمادة القبول والتسجيل، يوم الأربعاء 4/ 12/ 1442هـ موعدًا لإعلان نتائج المرشحين للقبول عبر البوابة الإلكترونية، وإشعار المرشحين عبر الرسائل النصية SMS لتثبيت القبول من خلال صفحة تثبيت القبول، كما حددت يوم الجمعة 6/ 12/ 1442هـ الموافق 2021/ 07/ 16م موعدًا لنهاية تثبيت القبول.

جميع الإجراءات إلكترونية:

وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف، أن جميع الإجراءات تُدخل إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط: https://edug.ju.edu.sa/ju/init؛ وذلك تسهيلًا على الطلبة المتقدمين، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر زيارة موقع العمادة dar.ju.edu.sa.

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