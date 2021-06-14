جامعة الملك خالد تنظم لقاء قبول 1443هـ الأربعاء المقبل

المواطن - الرياض

تنظم جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، لقاءً إلكترونيًّا لقبول عام 1443هـ، وذلك مساء الأربعاء 6 ذي القعدة الجاري الساعة الـ 8 ويستمر 3 ساعات.

توعية الطلاب

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن اللقاء تقدمه وكيلة العمادة الأستاذ الدكتور حنان السعيدي، ويهدف إلى توعية الطلاب ببعض المفاهيم الخاصة بالقبول الجامعي، والتعريف بشروط القبول العامة والخاصة، وكذلك التعريف بآليات القبول وتواريخه، والرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

رابط التسجيل

يذكر أنه يمكن التسجيل في اللقاء عبر الرابط الإلكتروني (اضغط هنا) ومن ثم الحضور من خلال الرابط المرسل على بريد المستفيد.

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