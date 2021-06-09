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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن توفر 10 وظائف شاغرة

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن توفر 10 وظائف شاغرة

2021/06/09
الساعة 8:31 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن توفر 10 وظائف شاغرة
المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر موقعها الالكتروني، عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية والصحية، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة كالتالي:

1- أخصائي الموارد البشرية- الرياض.

2- مساعد إداري ثاني- الأحساء.

3- فيزيائي طبي أول- جدة.

4- مبرمج- جدة.

5- أستاذ مساعد- التمريض الجراحي والباطني- الأحساء.

6- أستاذ مساعد- تمريض صحة الألم وحديثي الوالدة- الأحساء.

7- أستاذ مساعد- تمريض الشيخوخة- الأحساء.

8- أستاذ مشارك علم الفيزياء- الأحساء.

9- فني اتصالات ثانٍ- جدة.

10- إداري الأنظمة- الرياض.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن، بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 28/ 10/ 1442هـ الموافق 09/ 06/ 2021م.

 
طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا


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