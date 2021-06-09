جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن توفر 10 وظائف شاغرة

المواطن - الرياض
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر موقعها الالكتروني، عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية والصحية، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة كالتالي:
1- أخصائي الموارد البشرية- الرياض.
2- مساعد إداري ثاني- الأحساء.
3- فيزيائي طبي أول- جدة.
4- مبرمج- جدة.
5- أستاذ مساعد- التمريض الجراحي والباطني- الأحساء.
6- أستاذ مساعد- تمريض صحة الألم وحديثي الوالدة- الأحساء.
7- أستاذ مساعد- تمريض الشيخوخة- الأحساء.
8- أستاذ مشارك علم الفيزياء- الأحساء.
9- فني اتصالات ثانٍ- جدة.
10- إداري الأنظمة- الرياض.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن، بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 28/ 10/ 1442هـ الموافق 09/ 06/ 2021م.
طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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