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جامعة الملك فيصل تعلن فتح بوابة القبول للبكالوريوس والدبلوم
ضرورة الدقة في تعبئة البيانات واختيار الرغبات بكل عناية

جامعة الملك فيصل تعلن فتح بوابة القبول للبكالوريوس والدبلوم

2021/06/27
الساعة 12:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جامعة الملك فيصل تعلن فتح بوابة القبول للبكالوريوس والدبلوم
المواطن - واس

أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح موعد القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام)، للعام الجامعي 1442هـ /1443هـ, وذلك من تاريخ 23 ذو القعدة لمدة خمسة أيام.

تعبئة البيانات واختيار الرغبات

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان ضرورة الدقة في تعبئة البيانات واختيار الرغبات بكل عناية، مشيرًا إلى أن الجامعة ستقوم بالمفاضلة بين المتقدمين إلكترونيًّا بحسب النسبة الموزونة، والأعداد التي اعتمدها مجلس الجامعة، وبناء على الرغبات التي يتم اختيارها تسلسليا.

وأضاف بأن الطلبة الذين لم يتم قبولهم خلال الدفعة الأولى لا يحتاجون إلى تنشيط طلب القبول، منوهاً في حال وجود استفسارات يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]


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