جامعة بيشة تقرّ آليات الدراسة الحضورية

المواطن - واس

أقرت جامعة بيشة آليات وأنماط التعليم للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل ” حضوري-مدمج-عن بعد “.

اجتماع اللجنة العليا:

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا الذي رأسه اليوم رئيس الجامعة الدكتور محمد صفحي، لبحث الموضوعات المتعلقة بعودة الدراسة الحضورية.

تقليص الحضور:

وبحث الاجتماع تقليص الحضور الطلابي في الوقت الواحد وتوسيع النطاق الزمني للحضور وتوزيع نسب الشعب والمقررات على جميع أيام الأسبوع، مع مراعاة تقليل كثافة الطلاب الاستيعابية للشعب، كما اعتمدت اللجنة تشكيل فرق عمل مركزية، وفرق عمل تنفيذية في الكليات والأقسام العلمية، وأوصت بإعداد الأدلة الإرشادية المتعددة، وخطة الإرشاد النفسي والاجتماعي، وخطة إجراءات دخول وخروج الطلبة بشكل صحي وآمن، مع التشديد على توفير أدوات التعقيم والكمامات والقفازات، وتفعيل أنظمة الرصد الوبائي، كما بحثت اللجنة الربط المباشر لتطبيق توكلنا مع نظام “سدايا”، ووجهت بتكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية بالإجراءات الاحترازية.

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