جامعة جازان تبدأ قبول طلاب المنح الأحد المقبل

المواطن - واس

أعلنت جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب فتح بوابة القبول الإلكتروني لطلبة المنح الداخلية غير السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1443هـ .

فتح بوابة القبول:

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي أن فتح بوابة القبول اعتباراً من يوم الأحد القادم وتستمر لمدة خمسة أيام، مشددًا على أهمية اختيار مقر الدراسة والتخصصات وترتيب الرغبات بإدخال 10 رغبات عدا الكليات الصحية، والتأكد من صحة البيانات المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني.

شروط:

وأكد ضرورة التزام المتقدمين بشروط القبول الخاصة بطلاب المنح الدراسية الداخلية، وذلك بأن لا تقل النسبة المؤهلة أو الموزونة عن 85%، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة، وألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ثلاث سنوات، وأن يكون مصدر الشهادة من داخل منطقة جازان (تعليم جازان-تعليم صبيا) وأن تكون صلاحية الإقامة سارية المفعول.

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