جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية

المواطن - الرياض

أطلق رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان اليوم بوابة القبول الذكية، إحدى مبادرات برنامج التحول الرقمي 4.0 وذلك ضمن برامج رؤية الجامعة السعودية الحديثة، والتي تتكامل مع منصة نفاذ.

بداية القبول في جامعة جدة

وكانت عمادة القبول والتسجيل في جامعة جدة⁩، أعلنت اليوم الأربعاء، عن فتح بوابة القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي١٤٤٣ هـ.

وأوضحت أن التقديم يتم عبر الدخول إلى بوابة القبول الخاصة بالجامعة، وقراءة رمز الباركود، وذلك خلال الفترة من 13-11 إلى 14-12-1442 هـ عبر بوابة القبول الموحد على الرابط التالي.

تعليمات القبول في جامعة جدة

يذكر أنه يمكن للطالب تسجيل حساب جديد عبر بوابة القبول في الجامعة مع التأكيد على الملاحظات التالية:

بعد تأكيد الطلب لا يمكنك تعديل أي بيانات.

في حال ترشيح الطالب للقبول في الجامعة عليه رفع المستندات المطلوبة واضحة وكاملة.

سوف يكون تأكيد الرغبة المرشح عليها الطالب تأكيدًا إلكترونيًا في مرحلة القبول الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة.

في حالة عدم تأكيدك لقبول الرغبة المرشح عليها وفي الزمن المحدد لك سوف يتم إلغاء ترشيحك ولا يحق لك المطالبة بإعادة الترشيح مرة أخرى.

مرحلة القبول الإلكتروني يمنح المرشح الرقم الجامعي ويتم من خلالها المراجعة النهائية الشاملة لبيانات المرشح ومطابقة مرفقاته والتأكد من شخصيته للقبول النهائي (في بعض الحالات ينبغي على الطالب سرعة الاستجابة لرسائل بوابة القبول لضمان مقعدة وذلك لاستكمال البيانات المطلوبة إن وجد).

لا يحق المطالبة بتغيير المسار أو البرنامج الأكاديمي بعد ظهور الرقم الجامعي للطالب.

في حال عدم حضور الطالب /الطالبة للجامعة خلال الشهر الأول من بداية الدراسة سوف يتم إلغاء قبوله ولا يحق للطالب / الطالبة المطالبة بإعادة القيد.

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