جامعة نجران تبدأ القبول الإلكتروني لـ البكالوريوس والدبلوم السبت

المواطن - واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن بدء القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، السبت القادم، ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

شروط القبول:

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاما، ولا تقل درجة المتقدم في اختبارات القدرات والتحصيلي عن 50 درجة، إضافة إلى أنه لم يسبق فصله أكاديمياً أو تأديبياً من أي جامعة أخرى، ولا مقيداً في أي جهة تعليمية أخرى.

رابط التقديم:

وأشار إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي ستكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: هنا.

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