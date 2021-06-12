جامعة نجران تحقق المركز الأول مكرر سعوديًّا وعربيًّا في الاستشهادات العلمية

المواطن - حسن عسيري - نجران

حققت جامعة نجران المركز الأول مكرر مع جامعة الملك عبدالعزيز على مستوى الجامعات السعودية والعربية، في عدد الاستشهادات العلمية، وذلك حسب تصنيف QS University Ranking، الذي يعد واحدًا من أكثر ثلاث تصنيفات جامعية على مستوى العالم من حيث المصداقية والأهمية وكذلك التأثير.

جودة وعمق البحوث:

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور سعيد السريعي، أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا على جودة وعمق البحوث المنشورة من الجامعة وأثرها على الساحة العلمية في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن معيار الاستشهادات العلمية من أهم المعايير والمؤشرات الموثوقة التي تدل على أصالة وتميز النشاط البحثي لأي مؤسسة تعنى بالأبحاث العلمية.

جهود الباحثين:

وأكد السريعي، فخر الجامعة بمنظومتها البحثية في مختلف التخصصات وعلى رأسها مركز أبحاث المواد المتقدمة، والمجسات النانومترية الذي أسهم في نشر العديد من البحوث المميزة وحصد عدد من براءات الاختراع؛ نتيجة جهود الباحثين المتميزين والمتمكنين من أعضاء المركز، مثمنًا دعم وتشجيع رئيس الجامعة، الدكتور فلاح السبيعي، لمراكز الأبحاث في الجامعة انطلاقًا من حرصه على تحقيق توجهات المملكة البحثية وفق رؤية 2030.

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